Update GGD: twee nieuwe corona-besmettingen

Publicatie: vr 13 maart 2020 11.03 uur

LEEUWARDEN - Er zijn in het afgelopen etmaal twee nieuwe Friese patiënten met het coronavirus bijgekomen. Het gaat om een vrouw uit Drachten en een man uit Joure die beide positief getest zijn. Daarmee zijn er tot nu toe negen inwoners van Friesland bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Inwoonster Drachten

Deze vrouw uit Drachten betreft de partner van de man waarbij eerder deze week het coronavirus is vastgesteld. Zij verblijft in thuisisolatie. GGD Fryslân heeft het contactonderzoek al opgestart voor haar. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie ze contact heeft gehad. Mochten de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.

Inwoner Joure

De man uit Joure is orthopedisch chirurg in het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Hij heeft gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM, ook volgens de allernieuwste. De man verblijft samen met zijn gezin in thuisisolatie. Hij heeft deze week gewoon gewerkt en was in contact geweest met een ander persoon die in contact was geweest met corona-virus. Hij heeft zich daarna laten testen en bleek positief te zijn. De man had nauwelijks klachten.

Contactonderzoek opgestart

Het contactonderzoek heeft GGD Fryslân samen met het ziekenhuis Tjongerschans voor de inwoner uit Joure opgestart. De medewerkers van het ziekenhuis die contact hebben gehad met hun positief geteste collega zijn op de hoogte. Het ziekenhuis monitort hen volgens de landelijke richtlijnen. Als zij klachten hebben, mogen zij niet komen werken. Tjongerschans volgt hierin de landelijke richtlijn.

Het ziekenhuis is open en alle zorg gaat gewoon door.