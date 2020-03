Anonieme tip leidde tot hennepkwekerij in Jannum

Publicatie: do 12 maart 2020 11.51 uur

JANNUM - Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem werd vorig jaar een hennepkwekerij met 1200 plantjes aan de Ledyk in Jannum opgerold. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de M.-tips is de politie een onderzoek gestart. Dit leidde vervolgens tot een inval met als resultaat de ontmanteling van de hennepkwekerij en de inbeslagname van de bijbehorende apparatuur. Verder werd ook diefstal van stroom vastgesteld. "We zijn dan ook heel blij dat we melding hebben gekregen via Meld Misdaad Anoniem en dat wij op deze manier hier achtergekomen zijn", aldus de teamchef Marjan de Ruiter van de politie Noardeast-Fryslân. Een 28-jarige verdachte uit Heerenveen is aangehouden.

Uit de jaarcijfers van M. blijkt dat het percentage tipgevers het hoogst is op het platteland. Het landelijke gemiddelde zit op 9.9 tips per 10.000 inwoners. Noord-Nederland zit daar met 10.0 boven. Zeeland en Limburg scoren nog hoger.

Dankzij anonieme tips werden landelijk grote partijen harddrugs gevonden. In december kwam de douane ruim 500 kilo cocaïne op het spoor in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vruchtenpulp. M.-tips brachten de politie ook op het spoor van opslaglocaties. In een bedrijfsloods in Nieuwendijk deed de politie een ongekend grote drugsvangst: 200 kilo xtc-pillen, amfetamine en MDMA.

Het aantal meldingen over de productie van synthetische drugs neemt al jaren toe. Ook in Friesland zijn de eerste druglabs inmiddels door de politie ontmanteld.