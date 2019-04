Hennepkwekerij met 1200 plantjes opgerold

Publicatie: di 09 april 2019 12.45 uur

JANNUM - De politie heeft dinsdag een hennepkwekerij met 1200 plantjes opgerold in een boerderij aan de Iedyk 16 in Jannum. Via Meld Misdaad Anoniem had de politie een tip gekregen dat er een hennepkwekerij in het pand zou zitten. De politie laat weten dat er een 28-jarige man uit de gemeente Heerenveen is aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het betreft een professionele hennepkwekerij in een leegstaande boerderij uit 1890. Deze werd vorig jaar vermoedelijk voor hennepteelt aangekocht en omgebouwd. De politie trof in de stal twee onopvallende ruimtes aan waar de hennepkwekerijen zich bevonden.

De boerderij werd in 2018 verkocht. De verkoopakte passeerde op 5 juni 2018 bij de notaris met een koopsom van 280.000 euro. Een 64-jarige inwoner van Emmeloord kocht de boerderij met een perceel van 1200 vierkante meter. De officier van Justitie heeft na de inval beslag laten leggen op de boerderij.

