Gemeentebaas Van der Laan stopt bij Achtkarspelen

Publicatie: ma 02 maart 2020 17.33 uur

BUITENPOST - Erik van der Laan, gemeentesecretaris van Achtkarspelen en directeur van de werkmaatschappij 8KTD, vertrekt per 1 april 2020. De heer Van der Laan startte in 2013 bij de gemeente en kondigde in januari zijn vertrek aan, na bijna zeven jaar is hij toe aan nieuwe uitdagingen.

Van der Laan heeft vormgegeven aan de ambtelijke samenwerking die vanaf 2014 bestaat tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De afgelopen twee jaar deed hij dit samen met Maaike van Gils, waarmee hij samen de directie van de werkmaatschappij 8KTD vormde. Echt veel controle was er in de afgelopen jaren niet bij deze werkmaatschappij. In 2019 werd bekend dat er 1.8 miljoen euro meer was uitgegeven dan begroot.

Een tijdelijke opvolger voor Van der Laan is gevonden in de heer Jaap Wijma uit Groningen. Hij start op 16 maart als gemeentesecretaris van Achtkarspelen en directeur van de werkmaatschappij 8KTD. Binnenkort start de werving voor een structurele invulling van de functie.