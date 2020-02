Bestelbus slaat over de kop op A7 bij Drachten

Publicatie: do 27 februari 2020 11.39 uur

DRACHTEN - Een bestelbus is donderdagochtend over de kop geslagen op de A7 bij Drachten. Het ongeval vond omstreeks 5.50 uur plaats. De bestuurder raakte in de slip en sloeg over de kop. Hij is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat de bestelbus in de berm terecht kwam, had het overige verkeer weinig last van het ongeval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft de zwaar beschadigde bus geborgen.

