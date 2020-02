Twee keer rijden zonder rijbewijs: auto in beslag

Publicatie: za 22 februari 2020 17.01 uur

DRACHTEN - Op de Loswal in Drachten heeft de politie zaterdag de auto van een vrouw in beslag genomen. De 34-jarige vrouw uit Smallingerland werd vrijdag 14 februari ook al staande gehouden. Toen kwam ze er met een boete mee weg, dit keer niet.

In 2017 werd het rijbewijs van de vrouw ongeldig verklaard. Ze had meerdere malen onder invloed van alcohol gereden. De politie herkende de auto van ongeveer een week eerder. Naast dat ditmaal haar auto in beslag werd genomen kreeg ze wederom een boete.