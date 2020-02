Man bekneld in machine in De Westereen

Publicatie: wo 19 februari 2020 19.14 uur

DE WESTEREEN - Een man is woensdag even voor 18.00 uur gewond geraakt nadat hij met zijn arm bekneld kwam te zitten in een machine. De brandweer van De Westereen moest de man uit zijn benarde positie bevrijden. Naast een ambulance kwam tevens de traumahelikopter ter plaatse om een arts naar het slachtoffer te brengen.

Het slachtoffer is na korte behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS