Inbreker steelt ridderorde en spaarpotten kinderen

Publicatie: vr 14 februari 2020 12.40 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 34-jarige inwoner van Menaam die vanaf eind mei betrokken zou zijn geweest bij zes inbraken een een poging daartoe, is vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank 30 maanden cel geëist. Officier van justitie Leonie Lübbers is ervan overtuigd dat de Menamer een aandeel heeft gehad in inbraken in Sint Annaparochie, tot twee keer toe in juli vorig jaar, en een drietal inbraken in Dronrijp, op 7, 8 en 11 augustus vorig jaar. Op 22 mei bleef het bij een woning aan de Flecht in Dokkum bij een poging.

Beelden van Ring-deurbel

Inbrekers hadden zo’n beetje alle deuren en ramen van de woning in Dokkum geprobeerd open te breken, maar dat was mislukt. Na zijn aanhouding ontkende de Menamer eerst alles, ook de poging in Dokkum, totdat bleek dat hij op beelden van een zogeheten Ring-deurbel stond. Toen zei de man dat hij dronken was geweest.

‘Bulgaarse methode’

De inbraak in Dokkum vertoonde opvallende overeenkomsten met de andere inbraken. De dieven bedienden zich vaak van de zogeheten ‘Bulgaarse methode’: inbrekers forceren een cilinderslot dat een stukje uitsteekt door het om te draaien en stuk te breken. Verder was de auto van de verdachte – een Mitsubishi Colt – gesignaleerd in straten waar inbraken waren geweest en werd er ingebroken in woningen waarvan de bewoners op vakantie waren.

Fles Bacardi op schoot

Na een inbraak in Sint Annaparochie was de Menamer aangehouden voor een drankcontrole. Zijn bijrijder had een fles Bacardi op schoot, bij de inbraak in Sint Anne was onder meer een fles rum gestolen. Alleen wist de politie dat toen nog niet. De man heeft bovendien een strafblad van 23 pagina’s waarop vrijwel alleen maar inbraken en vermogensdelicten prijken. Hij kwam op zijn zeventiende voor het eerst in aanraking met de politie.

Ridderorde gestolen en spaarpotten geleegd

Lübbers: ‘Hij doet dit zijn hele leven al’. Bij de inbraken werden veel sieraden buitgemaakt, vaak met een emotionele waarde. Uit een woning in Dronrijp werd een ridderorde gestolen en werden de spaarpotten van de kinderen geleegd. De gedupeerden voelden zich allemaal een stuk onveiliger in hun eigen huis na de inbraken.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.