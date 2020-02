Boom over de weg op Hegedyk in Langezwaag

Publicatie: zo 09 februari 2020 22.40 uur

LANGEZWAAG - De brandweer moest zondagavond om 22.10 uur uitrukken voor een boom die over de weg was gevallen aan de Hegedyk in Langezwaag. Een automobilist reed er langs en zag dat de boom over de weg lag.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de boom verwijderd.

