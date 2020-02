Geld gestolen bij inbraak in De Westereen

DE WESTEREEN - In een vrijstaande woning aan de Foarstrjitte in De Westereen is deze week ingebroken. De inbraak vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Met fors geweld werd de voordeur (en binnendeuren) geforceerd om binnen te komen. Er werd geld (munten en bankbiljetten) en onderscheidingen en speldjes buitgemaakt. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan. Een buurtonderzoek leverde tot op heden nog geen informatie op.

Het is in elk geval de vierde inbraak deze maand in de regio. Eerder werd er ingebroken in Buitenpost (1 februari), Dokkum (3 februari) en Ureterp (1 februari).