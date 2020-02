Nederpopband Drukwerk viert jubileum in Drachten

Publicatie: di 04 februari 2020 13.54 uur

DRACHTEN - Ter ere van het 40-jarige jubileum van Drukwerk komt de legendarische Nederpopband op vrijdag 14 februari naar Poppodium Iduna in Drachten.

Drukwerk was in de jaren '80 een populaire muziekband. De band begon ooit met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonken in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezongen ze de liefde op een eigen manier zoals in de hits "Je Loog Tegen Mij" (ruim 147.500 exemplaren), de liefde voor Mokum in "Hee Amsterdam" en "Wat dom", "Schijn 'n Lichtje Op Mij".

In 2012 hebben vader Harry en zoon Bram Slinger het vuur weer opgestookt. Sinds die tijd zijn ze weer op de been door Nederland met Drukwerk en hebben het album, getiteld 'Tegen Beter Weten In', uitgebracht. Een plaat met Drukwerk’s grootste hits en persoonlijke favorieten maar dan opnieuw ingespeeld en geproduceerd met de technieken van nu.

Ter ere van het 40 jarige jubileum van Drukwerk zullen Harry & co nog eenmaal een grote ronde langs de poppodia in den lande maken en komt de band naar Friesland voor een show in Poppodium Iduna.