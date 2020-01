Echtpaar Visser-de Boer viert 60-jarig huwelijk

Publicatie: di 28 januari 2020 19.40 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdag was het 60 jaar geleden dat Durk Visser en Geke Visser-de Boer met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bracht op die dag een bezoek aan het echtpaar om hen te feliciteren.



De heer Visser zag op 1 juli 1932 het levenslicht in Leeuwarden, mevrouw Visser kwam een kleine drie jaar later, op 27 mei 1935, ter wereld in Surhuizum. Het stel leerde elkaar kennen op de ijsbaan van Drogeham. ‘Wolst in baantsje mei my ride?’, dat was de letterlijke vraag die meneer Visser aan mevrouw Visser-de Boer vroeg. Het bleef niet bij dat ene baantje, het stel werd verliefd en gaven elkaar het ja-woord op 28 januari 1960 in de Christelijk Gereformeerde kerk van Drogeham.



Ze betrokken samen een woning in Drogeham. Hier woonden ze maar liefst 40 jaar. In 2005 besloten ze te verhuizen naar Surhuisterveen, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds wonen. Ze kregen 2 kinderen en zijn inmiddels ook trotse pake en beppe van 4 kleinkinderen.



Op 16-jarige leeftijd begon de heer Visser als huisschilder bij Wits in Leeuwarden. Daarna is hij als vertegenwoordiger aan de slag gegaan bij Nelf Lakfabrieken in Groningen. In 1993 ging hij met de VUT. De heer Visser heeft vele hobby’s en interesses en heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap in Drogeham. Zo was hij oprichter en voorzitter van de gymnastiekvereniging Turnlust, ontwerper en bouwer bij de Gondelvaart Drogeham en oprichter en regisseur van toneelvereniging ‘Mei fleur en faasje’. Daarnaast bespeelt hij verschillende instrumenten waaronder orgel, trombone en bas. Maar liefst 40 jaar was hij organist in de Christelijk Gereformeerde kerk.



Extra bijzonder is dat meneer Visser voor zijn vrijwillige inzet in 2006 een koninklijke onderscheiding kreeg.



Mevrouw Visser werkte voor haar trouwen bij Biddle. Toen de kinderen groter werden ging ze als verkoopster aan de slag bij Fokkinga Mode. Naast haar werk was mevrouw, net als haar man, enorm actief in allerlei vrijwilligersfuncties in Drogeham. Ze was lid van gymnastiekvereniging, was actief bij de Plattelandsvrouwen en zong in het Maranathakoor. Ook liep ze vaak langs de deuren met een collectebus om geld op te halen voor het goede doel.



Dhr. Visser woont in het Suyderhuis en mevrouw woont op het adres Vermaning 27 te Surhuisterveen. Ze vieren het op dinsdag 28 januari samen op het woonadres van meneer Visser in Suyderhuis Zonneweide in Surhuisterveen.