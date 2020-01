Man (51) weer voor de rechter voor stalken ex

Publicatie: wo 22 januari 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Vorig jaar juli zat een Wijnjewoudster (51) voor de politierechter omdat hij zijn ex-vriendin bleef lastigvallen na het verbreken van de relatie. De man kon zijn ex niet loslaten. Hij stuurde haar aan de lopende band sms’jes, appjes en brieven. Ze vond zelfs geld in haar brievenbus. De rechter legde een pittige straf op – 100 uur werkstraf – en als extra dikke stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De gevangenis gezien

De verdachte was een gewaarschuwd man: de rechter zei nog dat hij in de gevangenis zou belanden als hij zou doorgaan. Het bleken geen loze woorden te zijn. Woensdag zat de Wijnjewoudster tegenover een andere rechter, hij was weer in de fout gegaan. En hij had ondertussen de gevangenis ook al van binnen gezien.

Contactverbod overtreden

Hij had inmiddels al een maand van de zes maanden voorwaardelijke celstraf uitgezeten: hij had het contactverbod overtreden dat de rechter vorig jaar had opgelegd. Er was meer gebeurd: hij had ook een e-mail gestuurd aan zijn ex-vriendin. Hij had haar op Tinder geliked en hij had haar, ook via Tinder, meerdere berichtjes gestuurd. Via een andere datingsite, Badoo, had hij ook berichtjes gestuurd.

In het bos gezien

In juli vorig jaar had de vrouw twee brieven ontvangen. Dat die brieven, zoals de verdachte beweerde, van een eerdere datum waren geloofde de rechter niet. Begin september had de vrouw opnieuw aangifte gedaan. Ditmaal had ze de verdachte in het bos bij Ureterp gezien. Hij wist dat ze een vaste dag heeft dat ze daar met de hond wandelt. Volgens de verdachte was het toeval, maar ook daar ging de rechter niet in mee.

‘Onduidelijke signalen’

De Wijnjewoudster beweerde dat zijn ex ‘onduidelijke signalen’ had afgegeven met betrekking tot het beëindigen van de relatie. De vrouw heeft enorm veel last gehad van de ongewenste toenaderingen. Ze was zelfs bang dat ze de verdachte zou tegenkomen terwijl ze op vakantie in Griekenland was. De vrouw is volgens officier van justitie Margreeth Meijer ten einde raad. Meijer: ‘Ze heeft last van paniekaanvallen en ze overweegt zelf om in therapie te gaan’.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondanks dat de man een nieuwe vriendin heeft en een nieuwe baan, eiste de officier vier weken cel. Juist vanwege die nieuwe ontwikkelingen besloot de rechter dat de Wijnjewoudster niet opnieuw naar de gevangenis moet. De man wordt bovendien behandeld. De vijf maanden voorwaardelijk van de vorige uitspraak hangen hem nog steeds boven het hoofd, Vlietstra deed er twee maanden voorwaardelijke celstraf bij, met een proeftijd van drie jaar. ‘Ik hoop dat het u duidelijk is dat het nu echt niet meer moet gebeuren’, waarschuwde de rechter.