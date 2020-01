Masterplan waterfront Oudega in volgende fase

Publicatie: wo 22 januari 2020 15.15 uur

DRACHTEN - Al enkele jaren werken provincie Fryslân, gemeente Smallingerland, dorpsbewoners, ondernemers en Doarpsbelang van Oudega aan een plan om het havengebied in Oudega (Sm.) opnieuw in te richten en het water uit te breiden. Het college vraagt de raad om een startbesluit te nemen over het Masterplan waterfront Oudega. Daarnaast legt zij ter informatie het basisprogramma 'Oudega aan het Water' voor aan de raad.

Masterplan: havengebied Oudega aan het Water

Met het masterplan wordt een concrete invulling gegeven aan het havengebied van Oudega aan het Water. Het wateroppervlakte bij de haven wordt vergroot met ruim 4 ha en er komen mogelijkheden voor horeca, recreatieve woonarken en woningen. Ook komt er een strandje met speelvoorzieningen. Het masterplan is opgesteld in samenwerking met het dorp.

Basisprogramma 'Oudega aan het Water'

In het basisprogramma wordt ongeveer 45 ha extra recreatief water gemaakt in het zuidelijk deel van Oudega en 4 ha havengebied. Inmiddels is met de grondeigenaren de overeenstemming over de aankoop van de gronden in zicht. Binnen het basisprogramma zal de komende tijd een ontwerp worden gemaakt.

Gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren

Oudega aan het Water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM) en heeft als doel om de economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. De kosten worden gedragen door provincie en gemeente. Ook Wetterskip Fryslân draagt bij.