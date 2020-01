4 weken cel voor graai in kassa van camping

Publicatie: di 21 januari 2020 16.55 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige Leeuwarder die een graai deed in de kassa van camping Kuikhorne bij De Westereen, is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot vier weken cel. De 49-jarige broer van de Leeuwarder werd vrijgesproken. De diefstal werd ontdekt door de eigenaresse van de camping: op haar telefoon, die met het camerasysteem is verbonden, zag de vrouw dat er vreemde man in de receptie was.

Pizza’s halen

Toen de vrouw vroeg wat de man daar moest, kreeg ze als antwoord ‘Ik moet pizza’s halen’. De camping heeft ooit pizza’s verkocht. Ondertussen stond de kassala wel open. De man rende hard weg en leek iets aan een te geven aan een persoon die buiten stond. Diegene nam ook de benen en sprong even verderop in een sloot. De eerste persoon werd op het parkeerterrein overmeesterd door de campingbeheerder en een paar omstanders.

‘Burgerarrest’

De Leeuwarder beklaagde zich erover dat dit ‘burgerarrest’ nogal hardhandig in zijn werk was gegaan. Hij zou klappen hebben gekregen en zijn handen werden met tie wraps vastgebonden. Hij en zijn broer ontkenden allebei dat ze geld hadden gestolen. Volgens de eigenaresse zou er zo’n 195 euro uit de kassa missen. De mannen bleken geen geld op zak te hebben, maar toch oordeelde officier van justitie Tjerk Buma dat ze beide verantwoordelijk waren voor de diefstal.

Hardhandig aangepakt

De broers zijn geen onbekenden van de politie: de 44-jarige heeft een strafblad van 21 pagina’s, dat van zijn jongere broer telt vier pagina’s meer. Voor de oudste broer eiste Buma vier maanden cel, voor de jongste was de eis drie maanden zitten. In tegenstelling tot de officier kwam de rechter tot de conclusie dat hij niet kon bewijzen dat de 49-jarige ook bij de diefstal betrokken is geweest. Voor de jongste broer lag dat anders. De rechter hield er bij het bepalen van de straf wel rekening mee dat de man bij zijn aanhouding door de omstanders hardhandig was aangepakt.