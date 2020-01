Negentienjarige had halve kilo wiet in de auto

Publicatie: di 21 januari 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Westereender werd begin vorig jaar op heterdaad betrapt met een behoorlijke hoeveelheid softdrugs. De politie zag de jongen en een paar maten in een auto zitten waar een dikke walm uit kwam en er hing een wietlucht. In het dashboardkastje lagen een paar blokjes hasj. In de kofferbak deed de politie de grootste vangst: daar lag meer dan een halve kilo wiet.

Afbetaling geregeld

De Westereender moest zich dinsdag bij de rechter verantwoorden. Hij zei dat hij en zijn vrienden geregeld voor de groep softdrugs inkochten. Een keer had hij een grotere hoeveelheid afgenomen. Veel keus had hij volgens zijn zeggen niet: ‘Ik had eigenlijk niet de mogelijkheid om nee te zeggen. Maar ik moest die persoon nog wel afbetalen’. Namen noemen wilde hij niet, maar de afbetaling zou inmiddels geregeld zijn.

Minderjarigen

Hij zou ‘t meeste hebben verkocht en gedeeld met zijn vrienden. Uit zijn telefoongegevens maakte de politie toch wat anders op. ‘Daaruit zou je kunnen afleiden dat u zich bezig hield met de handel’, merkte rechter Gustaaf Wijnands op. Op de vraag of hij ook wel aan minderjarigen verkocht, had de Westereender geantwoord dat dat ‘goed zou kunnen’.

‘Een klein handelaartje in softdrugs’

Dat de zaak aan het licht kwam, had nogal wat impact, ook op zijn familie. ‘Jeugdzorg, de reclassering, alles is langs geweest’, zei de verdachte. Hij voegde eraan toe dat hij niet had nagedacht over de gevolgen. Hij zou nu ‘zo goed als gestopt’ zijn met de softdrugs. De reclassering vermoedde dat ‘een hang naar avontuur’ ook een rol had gespeeld. De rechter had de indruk dat de Westereender op weg was ‘een klein handelaartje in softdrugs’ te worden.

Leerstraf

Officier van justitie Douwe Freerk Osinga eiste een werkstraf van 120 uur, met daar bovenop een voorwaardelijke jeugddetentie van twee weken. ‘Zodat verdachte dondersgoed weet dat als hij zich weer met dit soort dingen bezighoudt, hij de gevangenis in gaat’, aldus Osinga. De rechter paste, net als de officier, het jeugdstrafrecht toe en maakte er 80 uur werken van, plus de twee weken voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. Wijnands bepaalde dat de jongen ook een leerstraf van 25 uur moet volgen.