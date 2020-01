Bestuurder ramt brugwachtershuisje: 2 weken cel

Publicatie: di 21 januari 2020 14.14 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Leeuwarder die in de vroege uren van 2 augustus vorig jaar met zijn auto het brugwachtershuisje aan de Dubbele Regel in Heerenveen ramde, is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot twee weken cel en een werkstraf van 30 uur.

Rijbewijs geschorst

De bestuurder, destijds woonachtig in Aldeboarn, was na de botsing met het brugwachtershuisje doorgereden zonder zich bekend te maken. Bovendien bleek dat het rijbewijs van de man was geschorst omdat hij een keer met drugs op achter het stuur had gezeten. De man was met zijn auto in volle vaart tegen de gevel van het brugwachtershuisje geknald.

Paaltje dwars door de voordeur

De auto, een VW Lupo, had een paaltje geraakt, dat dwars door de voordeur van het huisje was gevlogen. Door de klap ontstond een gapend gat in de gevel en waren sommige ruiten gesprongen. Het huisje was net opgeknapt. Ondanks dat de auto ook zwaar beschadigd was geraakt, was de bestuurder toch doorgereden.

Bericht op Facebook

De verdachte zei dat hij verschillende keren had geprobeerd 112 en de politie te bellen. Hij kreeg volgens eigen zeggen telkens geen contact. De rechter vond dat hij meer had moeten doen: hij had zich naderhand op het politiebureau kunnen melden. Via een bericht op Facebook kwam de politie achter de identiteit van de eigenaar van de auto.

Herstelkosten

De man werd de volgende dag aangehouden. Het brugwachtershuisje is nog altijd niet in oude staat teruggebracht. De rechter stelde voor dat de eigenaar en de verdachte een poging doen om financieel tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal de eigenaar zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden om de herstelkosten op de Leeuwarder te verhalen.