Ruil- en verkoopmiddag in Drachtster monument

Publicatie: ma 20 januari 2020 08.00 uur

DRACHTEN - In de voormalig boekbinderij in Drachten was zondag een ruil- en verkoopmiddag. Liefhebbers kwamen langs voor oude foto’s, boeken en andere hebbedingetjes over Oud Drachten.

Jan IJsbrandy had de locatie beschikbaar gesteld voor dit speciale evenement. Zelfs de de kluis in de kelder van dit voormalige bankgebouw, een gemeentelijk monument, werd hiervoor gebruikt.

Zo’n 50 belangstellenden kwamen naar het Moleneind. Om te snuffelen in het uitgestalde materiaal en ook om herinneringen op te halen aan die goede oude tijd. Op basis van de reacties van de bezoekers sprak de organisatie, Smelnes Erfskip, van een geslaagde middag.

