Man dood aangetroffen in te water geraakte auto

Publicatie: za 18 januari 2020 10.51 uur

BONTEBOK - In Bontebok is zaterdag rond 8.45 een auto in het water aangetroffen. De auto is in het water langs de Tweede Compagnonsweg terecht gekomen. In de auto werd een persoon aangetroffen. Het bleek een 24-jarige man uit de gemeente Heerenveen die reeds was overleden.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaats in Bontebok en zijn meteen een zoektocht gestart naar eventuele inzittenden. Een team van duikers is het water in gegaan. Zij hebben in en rond de auto gezocht naar slachtoffers. Uiteindelijk werd in de auto zelf één man aangetroffen.

