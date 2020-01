Pleger van spooktelefoontjes uitgeleverd

Publicatie: di 14 januari 2020 10.44 uur

DAMWâLD - De 20-jarige man uit de gemeente Dantumadiel die in december 2019 werd aangehouden in Denemarken is maandag aangekomen in Nederland, meldt de politie. Hij wordt verdacht van het plegen van spooktelefoontjes aan verschillende hulpverleningsinstanties, bedrijven en burgers.

Het Openbaar Ministerie vroeg Denemarken om de uitlevering. De man is inmiddels in Nederland aangekomen. Hij zal deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Sinds begin 2019 hebben verschillende bedrijven waaronder politie, brandweer, ziekenhuizen, verloskundepraktijken, hotels en willekeurige burgers meerdere telefoontjes gehad. Hierbij werden valse meldingen gedaan, mensen bedreigd of telefoonlijnen en -centrales met elkaar verbonden. Er is een ziekenhuis in Nederland dat in een maand tijd meer dan 1000 keer werd gebeld. Ook belde hij willekeurig iemand op en deed hij zich voor als politieman. Hij vertelde dat er een dierbare was overleden.