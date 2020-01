Kramer ontvangt eerste boek historische plaatjes

Publicatie: za 11 januari 2020 13.13 uur

DOKKUM - Vanaf maandag kan er bij Albert Heijn Dokkum en Damwâld gespaard worden voor oude plaatjes uit Noardeast-Fryslân. Een unieke samenwerking tussen de beide supermarkten en de historische vereniging Noardeast-Fryslân. Donderdag werd in het stadhuis van Dokkum het eerste exemplaar van het verzamelboek aangeboden aan burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook de vrijwilligers van de vereniging, die bijna een half jaar bezig waren met het samenstellen van het boek, waren daarbij aanwezig.

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Dat de actie begin januari start is niet geheel toevallig, dan bestaat de gemeente Noardeast-Fryslân namelijk één jaar. De gemeente Dantumadiel staat ook in het album, want die gemeente behoort ook tot het werkgebied van de historische vereniging. De plaatjes zijn daarom in de Albert Heijn-winkels van zowel Dokkum als Damwâld verkrijgbaar. Het bijbehorende boek is gratis verkrijgbaar bij de beide winkels.

Grietenijen

Spaarders krijgen straks bij elke 10 euro aan boodschappen vier stickers. In totaal kunnen er 216 plaatjes gespaard worden. Op de stickers staan de wapens van dorpen en grietenijen, de voorlopers van de huidige gemeenten. Ook zijn er afbeeldingen van herkenbare gebouwen, monumenten en kunstwerken. In totaal staan er zo’n 400 afbeeldingen in het boek. Om mensen warm te maken voor de spaaractie volgt er komende weken een huis-aan-huis-actie bij 30.000 huishoudens in het gebied, waarbij men een eerste zakje stickers gratis krijgt.