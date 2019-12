Grote alcoholcontrole op N392 bij Gorredijk

Publicatie: do 26 december 2019 21.35 uur

GORREDIJK - Op Tweede Kerstdag werd op de Koaibosk bij Gorredijk een grote alcoholcontrole gehouden door de politie. Halverwege Gorredijk en de A7 werd op de rotonde het verkeer uit alle richtingen gecontroleerd op alcoholgebruik.

Op elke hoek stond er een politieagent om automobilisten te laten blazen. Zo te zien was er in de middag niet veel alcohol in het spel. Iedereen mocht op dat moment doorrijden.