Vechten met de buurman levert werkstraf op

Publicatie: do 19 december 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige Drachtster erkende dat hij begin augustus een buurman had geslagen en geschopt. Ook had hij een buurvrouw bedreigd. ‘Maar ik heb er geen spijt van’, zei de man tegen rechter Tom Wolters. Iemand had de mishandelingen gefilmd. Behalve dat een groepje buren er getuige was, stonden er ook kinderen omheen toen de verdachte zijn buurman te lijf ging.

‘Kinderen erbij gaat door merg en been’

De opgenomen beelden werden op de zitting vertoond. Voor officier van justitie Esther van Slooten was er maar één conclusie mogelijk: de verdachte was de grote agressor. ‘U blijft constant de confrontatie opzoeken’. Het ging de officier ‘door merg en been’ dat de mishandeling voor de ogen van kleine kinderen had plaatsgevonden. De verdachte had op de dag van de zitting te horen gekregen dat de zaak tegen de buurman was geseponeerd.

Gezin is verhuisd

Dat zat hem duidelijk dwars. Volgens hem was de tegenpartij minstens zo schuldig als hij. Hij en zijn gezin zouden een tijdlang door de buren getreiterd en bedreigd zijn. ‘Wij hebben vier weken lang met de gordijnen dicht gezeten. Als u weet wat ons allemaal is aangedaan, dan is dit daar niks bij vergeleken. Dit was puur uit bescherming voor mijn gezin’, zei de man. Hij en zijn gezin zijn inmiddels verhuisd.

Genoeg straf gehad

‘Om van alle ellende af te wezen’, vulde de Drachtster aan. Hij heeft zijn kinderen zelfs op een andere school gedaan omdat ze bij de kinderen van de buren op school zaten. Alles bij elkaar vond hij dat hij genoeg straf heeft gehad. De officier vond van niet: zij eiste een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. De rechter deed het anders.

Niet zomaar vervelend gaan doen

Wolters wilde voorkomen dat de Drachtster door de ex-buren uitgedaagd zou worden, wetende dat hij een voorwaardelijke straf heeft. De rechter legde 30 uur werkstraf op. ‘Ik zie ook wel dat uw voormalige buren hier ook een rol in hebben. U bent niet zomaar vervelend gaan doen tegen de buurman. Maar ik vind het wel zorgelijk hoe u zich hier opstelt’, zei Wolters.