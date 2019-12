Vragen omtrent kaalslag Trambaanbos in Burgum

Publicatie: ma 16 december 2019 09.50 uur

BURGUM - Tientallen bomen werden afgelopen week gekapt ten noorden van de Trambaan 29 in Burgum. De politiek stelt nu vraagtekens bij de aanvraag van de juiste vergunningen. Het college van B&W wordt gevraagd om voor 24 december antwoord te geven. De vragen zijn ingezamelijk ingediend door de oppositiepartijen VVD, GroenLinks, Partij voor de Boeren, PvdA en D66.

De partijen hebben gezien dat er op 2 juli 2019 een omgevingsvergunning werd verleend voor het kappen van een eik en een enkele berk. Nu blijkt dat er tientallen bomen tegen de vlakte zijn gegaan.

In oktober is een aanvraag binnengekomen om aan de Trambaan 18 appartementen te gaan bouwen. "Volgens de ons bekende informatie is er nog geen definitieve vergunning afgegeven aan de initiatiefnemers. Afgelopen weekend werden wij geïnformeerd over de recente bomenkap van een grote partij bomen ten noorden van perceel Trambaan 29." zo schrijven de partijen in hun brief.

Men wil nu weten hoeveel bomen er gekapt zijn en wanneer de aanvraag binnen is gekomen voor de kap van het bos. Ook willen de partijen weten of er toestemming is verleend en wie de eigenaar van het betreffende perceel is. Ook willen de partijen weten of de kap in opdracht van de gemeente is gebeurd (of niet). Ook willen ze weten of er bezwaren binnen zijn gekomen omtrent de bouw van het appartementencomplex en of er al een vergunning is verleend voor de bouw.

FOTONIEUWS