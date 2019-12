Motoragent breekt arm na aanrijding

Publicatie: do 12 december 2019 11.52 uur

NIJ BEETS - Een motoragent heeft donderdagochtend zijn arm gebroken bij een aanrijding in Nij Beets. Op de kruising van de Domela Nieuwenhuisweg met de Blauwe Kampwei wilde hij rond 10.20 uur een auto inhalen. De bestuurder zag dit niet en sloeg op dat moment af. Een aanrijding was het gevolg waarbij de motor enkele meters doorschoof.

De motoragent raakte gewond en er is een ambulance ter plaatse gekomen. Later op de dag bleek dat de politieman zijn arm gebroken had. De verkeersongevallenanalyse van de politie is ter plaatse gekomen en heeft het ongeval in beeld gebracht. De motor van de agent is geborgen door een bergingsbedrijf. De personenauto kon zijn weg vervolgen.

