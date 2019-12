Auto eindigt in sloot langs Kooiweg

Publicatie: za 07 december 2019 15.26 uur

JISTRUM - Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn auto in de sloot beland langs de Kooiweg bij Jistrum. De bestuurder reed vanaf de Rijksstraatweg richting Jistrum toen hij rechts in de berm terecht kwam. Een boom werd geraakt en de auto kwam uiteindelijk aan de overkant van de weg in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als ambulance werden om 15.05 uur gealarmeerd voor het eenzijdige ongeval. De bestuurder was al uit het voertuig toen de hulpdiensten arriveerden. Hij was flink geschrokken en werd daarna in de ambulance onderzocht.