Maaltijd-bezorger eindigt in de vaart

Publicatie: do 21 november 2019 20.37 uur

SURHUIZUM - Een maaltijd-bezorger is donderdagavond op Turfloane bij Surhuizum met zijn auto in de Feanster feart beland. Het ongeval vond plaats omstreeks 20.07 uur. De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten en liep een nat pak op. Hij is later door het personeel van een ambulance onderzocht.

Of de bestuurder daadwerkelijk gewond is geraakt, is nog onbekend. Een berger zou het voertuig later bergen.

