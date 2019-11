Asbest gedumpt bij Drogeham

Publicatie: di 19 november 2019 12.17 uur

DROGEHAM - Aan de Boskwei in Drogeham is deze week asbest gedumpt. De gemeente Achtkarspelen ontvangt graag tips zodat de eigenaar achterhaald kan worden. Het asbest is tijdelijk afgezet met linten en wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd.