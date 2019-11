Gewonde na steekpartij op perron

Publicatie: ma 11 november 2019 10.07 uur

DE WESTEREEN - Op het perron bij het treinstation in de Westereen heeft maandagmorgen een steekincident plaatsgevonden. Hierbij raakte een vrouw gewond. Ze is wel aanspreekbaar. De verdachte, volgens omstanders een man, is aangehouden.

Het mes is gevonden en door de politie in veiligheid gesteld. De politie is een onderzoek gestart, het perron is daarvoor afgezet. Ook cirkelde er een tijdje een politie helikopter boven de plaats van het incident. De trein van Leeuwarden naar Groningen zal voorlopig niet stoppen bij De Westereen.

