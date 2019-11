Golf uitgebrand in de Westereen

Publicatie: do 07 november 2019 10.18 uur

DE WESTEREEN - Op de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen is donderdagmorgen een VW Golf volledig uitgebrand. Rond 9.50 werd de brandweer van De Westereen opgeroepen, toen de brandweer aankwam stond de auto al in lichterlaaie.

Tijdens het rijden zag de bestuurster ineens vonken in de auto aan de bijrijders kant. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.