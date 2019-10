Boze man bezorgt BOA gebroken pink

Publicatie: di 22 oktober 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige Drachtster die in december vorig jaar een BOA een gebroken pink bezorgde, is dinsdag door politierechter Bauke Jansen bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De Drachtster moet een schadevergoeding van 500 euro aan de BOA betalen. De handhaver surveilleerde samen met een collega door de Drachtster binnenstad, toen ze op de Noordkade een fout geparkeerde auto zagen, met de knipperlichten aan.

Bonnenboekje

Omdat ze dachten dat het om een gevalletje laden-lossen ging, lieten de BOA’s het in eerste instantie gaan. Toen ze 20 minuten later nog eens langsreden en de auto nog steeds op dezelfde plek stond, werd het bonnenboekje tevoorschijn gehaald. Ondertussen was ook de eigenaar van de auto erbij gekomen. Hij zat in een restaurant. De man maakte geen stampei en gaf zijn rijbewijs af.

Kootje gebroken

Een andere man die ook uit het restaurant kwam bemoeide zich ermee. Hij riep dat kort daarvoor een soortgelijke situatie met een waarschuwing was afgedaan. Hij vond dat dat weer moest gebeuren. Hij pakte het rijbewijs van de BOA's af en wilde het niet teruggeven. De Drachtster schold een handhaver uit voor ‘vuile flikker’ en wilde met het rijbewijs in de hand weglopen. Er ontstond een worsteling tussen de twee mannen waarbij de BOA het bovenste kootje van een pink brak.

Last van de pink

Officier van justitie Moniek Mulder eiste voor het belemmeren van de werkzaamheden van de BOA’s, de belediging en de mishandeling een boete van 1000 euro. Omdat hij ook al een schadevergoeding van 500 euro toewees, maakte de rechter er een werkstraf van. ‘Anders loopt het wel erg in de papieren’, aldus Jansen. De BOA heeft lang last gehad van de pink, een jaar na dato waren de klachten voorbij.