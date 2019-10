Na 6 jaar uitspraak in rechtszaak sloependiefstal

Publicatie: di 22 oktober 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige inwoner van het Duitse Twist is voor de diefstal van een sloep en heling van een andere sloep door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Volgens de rechtbank is de man betrokken geweest bij de diefstal van een sloep in Grou. De andere sloep, gestolen in Leeuwarden, heeft hij bij een autobedrijf in Emmen ingeruild voor drie auto’s. De man kon volgens de rechtbank weten dat ook deze sloep was gestolen.

Getuige in Thailand

Hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van de diefstal van een derde sloep, die werd gestolen in Terherne. Dat de man een voorwaardelijke straf kreeg, had alles te maken met de ouderdom van de zaak. De zaak speelde in 2013. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de zaak in maart 2015 aan de rechtbank voorleggen, maar door de wens van de advocaat om een getuige te horen duurde de afwikkeling uiteindelijk bijna zes jaar. De getuige woonde in Thailand. De rechtbank achtte een gevangenisstraf na al die tijd niet langer passend.

20.000 euro

In dezelfde zaak is een andere verdachte, een 46-jarige inwoner van het Drentse Emmer-Compascuum, in juni van dit jaar veroordeeld tot 51 dagen cel en zes maanden voorwaardelijk. De Drent is betrokken geweest bij de diefstal van 5 sloepen. Hij moet aan een ouder echtpaar wier sloep was gestolen en nooit is teruggevonden 20.000 euro betalen.