Man uit Warten opgepakt na inval in woning

Publicatie: di 22 oktober 2019 12.17 uur

WARTEN - Een 57-jarige man is door de politie aangehouden nadat agenten een inval in zijn woning deden. Dit gebeurde vrijdag 18 oktober aan de Rounwei in Warten. De politie had via Meld Misdaad Anoniem klachten ontvangen over de man.

In de woning werd 150 gram speed en cocaïne aangetroffen. De 57-jarige man is door de officier van Justitie inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot dat de verdachte twee weken langer vast blijft zitten in verband met het onderzoek.