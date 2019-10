Wisseling van de wacht bij SWA

BUITENPOST - De Stichting Woningbouw Achtkarspelen heeft per 1 november 2019 mevrouw Emmy Elgersma tot nieuwe directeur bestuurder benoemd. Zij volgt de heer Riekele T. Heida in diens functie op. Heida is bijna 13 jaar als directeur bestuurder werkzaam geweest bij SWA en gaat met pensioen.

Emmy Elgersma is geboren en getogen in Kollum. Ze heeft bedrijfskunde en rechten gestudeerd. Haar werk bracht haar naar Noord-Holland en Overijssel. In haar loopbaan heeft ze zich tevens professioneel ingezet bij meerdere corporaties. In haar nieuwe functie kan ze haar opgedane kennis en ervaring volledig inzetten voor SWA en haar belanghouders en daarmee voor de volkshuisvesting in Achtkarspelen. Voor haar voelt het als thuiskomen.