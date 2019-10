Gaswinning kleine velden in Friesland gaat door

Publicatie: wo 16 oktober 2019 10.20 uur

BURGUM - Terwijl de gaskraan in Groningen dichtgaat, gaat deze open in Friesland. Gasproducent Vermilion mag doorgaan met de gaswinning in twee velden bij Earnewâld en Nijega. Ook wordt er opnieuw geboord naar gas bij Garyp. Dat meldt de NOS.

De gaswinning is volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 'noodzakelijk' nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Veel Friezen zijn tegen de gaswinning uit de kleine velden. Bovendien is het ironisch dat er juist naar gas wordt geboord in Garyp terwijl het dorp 5.5 miljoen euro kreeg om aardgasvrij te worden.

Duurzame alternatieven

Vermilion zegt dat de gevolgen van de gaswinning minimaal zullen zijn. De bodemdaling wordt ingeschat op minder dan één centimeter. Het risico op aardbevingen zou 'verwaarloosbaar' zijn. Het bedrijf denkt tot het jaar 2040 bijna 1,3 miljard kubieke meter extra gas te kunnen winnen in de drie velden. De velden waren altijd eigendom van de NAM maar jaren geleden werden de gasvelden afgestoten.