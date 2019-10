Beautyvol Kollum bestaat 1 jaar

Publicatie: di 15 oktober 2019 15.35 uur

KOLLUM - Modewinkel Beautyvol aan de Voorstraat 49 in Kollum bestaat één jaar. "Wat een fantastisch 1e jaar", vertelt Nynke Hoekstra, "gewoon alle verwachting te boven!" Wat begonnen is met een verkoopteam van twee verkoopsters is in een korte periode uitgegroeid tot een team van 6 verkoopsters.

"Dit succes willen wij dan ook graag met onze klanten vieren." In de week van 15 t/m 19 oktober staan er iedere dag lekkere hapjes en drankjes voor u klaar. Daarnaast kunt u bij elke aankoop een leuk cadeautje grabbelen. Hou ook Facebook in deze periode in de gaten, er zijn namelijk iedere dag leuke aanbiedingen. "Kom dus naar Beautyvol in Kollum, u bent van harte welkom!"