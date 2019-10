Feestganger opgepakt na pissen tegen politieauto

Publicatie: zo 13 oktober 2019 15.59 uur

GINNUM - Een feestganger heeft zaterdagnacht tegen een politieauto geplast op een feest in Ginnum. De overtreding werd op video vastgelegd en ging de ronde op social media.

De politie is zondag gelijk in actie gekomen om de man op te halen en mee te nemen naar het bureau. Hij was goed herkenbaar in de video. Op het bureau is de man verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt ter zake belediging. De man heeft een verklaring afgelegd.