Auto kopje onder in trekvaart bij Oudwoude

Publicatie: zo 13 oktober 2019 15.29 uur

OUDWOUDE - Een auto is zondagmiddag langs de N910 (Trekweg) bij Oudwoude in de Trekvaart beland. Het ongeval vond omstreeks 14.54 uur plaats. Dat was het moment dat de hulpdiensten werden gealarmeerd.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Op dat moment was de auto al bijna helemaal onder water verdwenen. Alle inzittenden wisten op tijd het voertuig te verlaten en voor zover bekend is er één persoon gewond geraakt.