Man bekneld in auto na botsing op boom

Publicatie: do 03 oktober 2019 00.30 uur

BEETSTERZWAAG - Een man is woensdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto frontaal tegen een boom was gereden aan de Gealeane in Beetsterzwaag. De man raakte bekneld in zijn voertuig. De brandweer werd om 23.44 uur gealarmeerd voor het ongeval en de brandweerlieden hebben het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijd.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

