Wethouder in het water bij opening Diepswallen

Publicatie: vr 27 september 2019 21.17 uur

KOLLUM - Vrijdagochtend is de Ooster- en Westerdiepswal na een reconstructie van bijna een jaar feestelijk geopend. De omgeving is compleet vernieuwd; de kaden, straten, riolering en verlichting is aangepakt. Door de bredere vaart en de verhoogde bruggen is het centrum over het water beter bereikbaar gemaakt. “Als de herinrichting klaar is, spring ik van vreugde de gracht in!” beloofde Jelle Boerema toen hij wethouder was van gemeente Kollumerland. Deze belofte kwam hij na. Samen met zijn collega-wethouder Engbert van Esch (gemeente Noardeast-Fryslân) en aannemer Harm Beerda (Koninklijke Oosterhof Holman) onthulde hij een steen in de kademuur die herinnert aan de reconstructie.

Het eindresultaat

Alle drie zijn enorm trots op het eindresultaat. Van Esch: “Kollum heeft een rijke historie en dat wordt door de kademuren extra zichtbaar. Bovendien kan dit project een enorme impuls geven aan Watersportdorp Kollum en daarmee onze gemeente.“

Beerda: “Dit project zat voor onze medewerkers vol uitdagingen. We hadden te maken met een beperkte werkruimte. Kenmerkend was de goede samenwerking en communicatie met omwonenden, maar vooral het begrip. En daarom is het ons samen gelukt. Het resultaat mag er dan ook zijn!“

Aanleiding

De houten walbeschoeiing was in zeer slechte staat en moest compleet vervangen worden, net als de brug over de Voorstraat en de voetgangersbrug tussen de Ooster- en Westerdiepswal. Samen met omwonenden, Plaatselijk Belang en de ondernemersvereniging HIM werd er een totaalplan gemaakt voor de omgeving.

Watersportdorp Kollum

De herinrichting van de Diepswallen maakt ook onderdeel uit van de tweede fase van Watersportdorp Kollum. De afgelopen jaren is er in Kollum veel geïnvesteerd in recreatieve watervoorzieningen, zijn er bruggen opgehoogd en vernieuwd en is een deel van de vaarwegen verdiept. Kollum moet de ‘De Wisselplaats in Noordoost Fryslân' worden waar inwoners en bezoekers van het water en land kunnen genieten.

Ambachten

Na de officiële opening stond de Voorstraat de hele dag in het teken van water en historie. Langs de kade kon men onder andere kennis maken met de Zuiderzee ambachten. In de avond trad het Zeemanskoor Lauwersoog op in een tent bij de Voorstraatbrug.

