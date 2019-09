2 Rijbewijzen ingevorderd bij Kollumerpomp

Publicatie: do 19 september 2019 21.21 uur

KOLLUMERPOMP - Teamverkeer van politie Noord-Nederland heeft donderdagmiddag binnen vijf minuten, twee rijbewijzen ingevorderd op de Kwelderweg.

Een 48-jarige automobilist uit Tolbert werd met 161 kilometer per uur geklokt, deze reed dus dubbel zo snel als toegestaan.

Een paar minuten later klokten de agenten een 21-jarige bestuurder uit Bulgarije, deze reed met 141 km/u. Op de Kwelderweg is 80 kilometer per uur toegestaan. Beide rijbewijzen werden ingevorderd.