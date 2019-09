Auto botst op geparkeerde auto in Gorredijk

Publicatie: do 19 september 2019 20.37 uur

GORREDIJK - Op de Sjoelstrjitte in Gorredijk is donderdagavond een auto op een geparkeerd voertuig gebotst. De bestuurster van de Toyota zag door nog onbekende reden de geparkeerde Mercedes over het hoofd. De vrouw kwam na de botsing in een grasveld tot stilstand.

De bestuurster is onderzocht door een ter plaatse gekomen ambulance. Een berger heeft beide beschadigde voertuigen meegenomen. De vrouw is door de ter plaatse gekomen ambulance thuisgebracht.

