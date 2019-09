Wethouder schuttert met verhuizing kringloopwinkel

Publicatie: wo 18 september 2019 20.36 uur

DRACHTEN - De verhuizing van kringloopwinkel Hart in Friesland van De Roef naar De Hemmen in Drachten lijkt een gebed zonder end te worden. Al maanden staat de opening op 4 oktober gepland, maar gemeente Smallingerland krijgt het besluit juridisch gezien niet dichtgetimmerd. Met een voorbereidingsbesluit als noodoplossing komt de opening niet in gevaar.

Wethouder Eric ter Keurs moest bij de behandeling stotterend en weifelend erkennen dat er, ondanks dat het besluit al eerder werd uitgesteld, een kwalitatief matig stuk op de agenda stond. Hij viel daarmee openlijk zijn ambtenaren af, waarmee de incapabiliteit van de beleidsschrijvers ter discussie kwam te staan. Toch verzocht Ter Keurs de raad in eerste instantie om toch maar in te stemmen. ,,Want de essentie is dat Hart in Friesland 4 oktober open kan.”

Meteen werden er vanuit de raad grote vraagtekens gezet bij de juridische haalbaarheid van het stuk. Met de uitleg van Ter Keurs die volgde, werd het niet veel beter. Ineens stelde de wethouder voor om het stuk van de agenda af te voeren en een motie van het CDA over te nemen. Hierin werd voorgesteld om per direct een omgevingsvergunning af te geven, om de verhuizing toch mogelijk te maken. ,,Maar is het nu juridisch waterdicht? Door de uitleg van de wethouder bekruipt mij het gevoel dat we ons hoofd in een wespennest steken”, stelde Klaas van Veelen van de ChristenUnie, ,,Dit is gebroddel. U legt een slecht voorstel voor en het één na het ander staat ter discussie. Ik maak me ernstig zorgen en krijg er kromme tenen van. U staat hier met knikkende knieën en weifelt aan alle kanten.”

Na een schorsing van tien minuten is besloten om het voorstel van de agenda gehaald en vervangen door een voorbereidingsbesluit. Op die manier kan de verhuizing van de kringloopwinkel wel door kan gaan en wordt het definitieve besluit op een later moment genomen, zodat alles juridisch dichtgetimmerd kan worden.