Uitgaansincidenten Drachten fors afgenomen

Publicatie: wo 04 september 2019 09.43 uur

DRACHTEN - Maatregelen om de uitgangsincidenten ronde de Kaden in Drachten te verminderen, lijken z'n vruchten af te werpen. Volgens de politie zijn vechtpartijen en andere voorvallen de laatste vijf jaar afgenomen.

De politie, gemeente en horeca ondertekenden een aantal jaren geleden een convenant na een reeks van incidenten en onrust rond de uitgaansgelegenheden. Zo werd er onder andere afgesproken dat er meer agenten werden ingezet voor de nacht van zaterdag op zondag. Ook zijn er kortere lijntjes met de kroegen. "De intensiteit met vechtpartijen en voorvallen zoals vijf jaar geleden zien we niet meer. De samenwerking heeft geholpen", aldus teamchef Pieter Hoekstra van Politie Oost-Friesland.

Hoekstra erkent wel dat er een wellicht een waterbedeffect ontstaat. "Als je op één plek iets aanpakt, kan het verschuiven. Daarom is het belangrijk dat we problemen zoveel mogelijk integraal oppakken. Dan kun je denken aan toezicht. We moeten zoveel mogelijk op straat zijn. De wijkagent heeft daarbij een centrale rol, ook als aanspreekpunt."