Caravan uitgebrand op de Wielewalen

Publicatie: zo 25 augustus 2019 09.36 uur

DRACHTEN - Een caravan is zaterdagnacht volledig uitgebrand op de Wielewalen in Drachten. De brandweer werd om 3.41 uur gealarmeerd voor de brand. Een voorbijganger die de hond uitliet, zag de caravan branden achter een woning en sloeg alarm.

De ter plaatse gekomen politie heeft direct een gebied afgezet, omdat er mogelijk gevaar was voor explosies. Tijdens de bluswerkzaamheden van de brandweer werd er nog een gasfles veilig gesteld en gekoeld.

Het is de elfde keer in zeer korte tijd dat de pyromaan toe slaat in de nacht. De politie doet in de loop van de ochtend onderzoek.

FOTONIEUWS