Brugbouwers redden te water geraakte vrouw

Publicatie: di 20 augustus 2019 13.42 uur

KOLLUM - Een vrouw is dinsdagochtend rond 11:45 uur te water geraakt langs het Nieuwpad in Kollum. Ze raakte door nog onbekende oorzaak te water, werknemers van een bedrijf die bezig zijn met het vernieuwen van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum zagen het lichaam drijven bij de Sylsterryd.

Daarop werd direct redding verricht en 112 gebeld. De politie, een tweetal ambulances en het Mobiel Medisch Team zijn per traumahelikopter ter plaatse gekomen.

De vrouw is door omstanders gereanimeerd, later is dit overgenomen door de hulpverleners. Na een langdurige behandeling is de vrouw, onder begeleiding van de arts van het Mobiel Medisch Team, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan hoe de vrouw in het water is gevallen.

