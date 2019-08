Wijma Haarden en Friesland Solar gaan samenwerken

Publicatie: di 20 augustus 2019 11.25 uur

DE WESTEREEN - Met het opzetten van een prachtig duurzaamheidspakket kan Wijma Haarden in De Westereen vanaf augustus de klant compleet bedienen in zonneboiler-systemen in combinatie met uw haard (pellet-cv of houtgestookte cv, of elektrische verwarming).

Naast de levering van zonnestroom systemen levert Wijma Haarden in samenwerking met Friesland Solar BV vanaf heden ook zonneboiler heatpipe systemen voor zowel bedrijven als particulieren. Een mooie combinatie om ook van de zonnewarmte gebruik te maken.

Zonnestroom systemen met ISDE subsidie

Met een zonneboiler op het dak gaat uw energienota meteen omlaag. Sinds 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Dankzij deze subsidie van de overheid verdient u de investering op uw systeem snel weer terug. Kies samen met onze specialist de zonneboiler die bij uw situatie past.

Uitstekende kwaliteit

Hoge ISDE Subsidie

Levering en installatie en werkend opgeleverd.

Wijma Haarden en Friesland Solar B.V. ontzorgen u volledig van offerte tot oplevering.

Prima garantie voorwaarden

Goede terugverdientijd

Alles op het gebied van Zonneboiler systemen

Systemen voor tapwater ondersteuning

Systemen voor tapwater- en verwarmings ondersteuning

Hygiene Zonneboiler systemen voor zakelijke toepassingen zoals Campings, B&B's, Agrarisch etc.

Wijma Haarden en Friesland Solar B.V. kunnen u geheel ontzorgen: vanaf advies bij het maken van de juiste keuze tot aan de montage en inbedrijfstelling van het zonneboiler systeem. Een specialist komt bij u langs om vrijblijvend een maatwerk-offerte voor u te maken. Profiteer vervolgens van de subsidie van de overheid en uiteindelijk de gratis warmte van de zon.

Zelf elektriciteit produceren door zonnepanelen?

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen en een duurzame manier van energie opwekken. Los van de bijdrage die u levert aan het milieu en onze leefomgeving zijn zonnepanelen een goede investering. Wijma Haarden: "Spaargeld op de bank levert een rendement op tegen de 1,5%(variabel), zonnepanelen leveren een rendement op rond de 14% én zonder risico!"

Wijma Haarden en Friesland Solar helpt U bij het maken van een juiste keuze. Vraag een gratis berekening en locatiebezoek aan en ontdek uw technische en financiële mogelijkheden. Friesland Solar: "Wij zijn op de hoogte van de meest recente technieken en regelingen. Zonnepanelen zijn onze specialiteit, wij doen al jaren niets anders... en nu de combi met uw pellet cv haard of houtgestookte cv kunt u volledig van het gas af. Met ons kiest U dus voor een gecertificeerd bedrijf en voor gecertificeerde producten welke wij met testrapporten onderbouwen."

"Aan onze offertes wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Het hele traject van bezoek, inventarisatie, maatbepaling, calculatie en uitwerken van de offerte kost veel tijd. Het moge duidelijk zijn dat hier kosten mee gemoeid zijn. Wij doen dit met alle plezier voor u. Wel verlangen wij een tegenprestatie van u. Een offerte wordt pas afgegeven na een opname op locatie. Wij willen er namelijk zeker van zijn dat alles qua lay-out en schaduwmanagement goed bekeken wordt en dat aan u alle relevante informatie over toegepaste materialen en kwaliteitskenmerken worden verstrekt, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. En als laatste en belangrijkste: om naderhand niet voor verrassingen komen te staan."

Afspraak is afspraak

Wijma Haarden: "Wilt u eens meer weten over de mogelijkheden kom gerust langs in onze showroom op de Suderstationstrjitte 19a in De Westereen.... of maak een afspraak op telefoonnummer: 0511-233040"