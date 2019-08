Uitspraak RvS: Reigersbrug mag dicht voor fietsers

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân mag de Reigersbrug in Dokkum afsluiten voor fietsers nadat deze is verhoogd. Dat heeft de Raad van State maandag in hoger beroep besloten. De Reigersbrug is de laatste brug die op 2.4 meter hoogte wordt gebracht om de Súd Ie tussen Ezumazijl en Dokkum bevaarbaar te maken voor middelgrote motorbootjes. De Reigersbrug wordt vrijwel alleen gebruikt door wijkbewoners.

De gemeente vond dat de nieuwe verhoogde brug te steil zou worden voor fietsers. Omdat de verkeersveiligheid (vooral bij de afdaling) in gevaar zou komen, werd besloten om de brug af te gaan sluiten voor fietsers. De Fietsersbond was het hier niet mee eens en ging aanvankelijk met succes in beroep. Eerder bepaalde de rechtbank namelijk dat er geen fietsverbod op de nieuwe brug mocht komen.

De Raad van State heeft maandag het verzet tegen de verkeersmaatregel van Noardeast-Fryslân uiteindelijk afgewezen.