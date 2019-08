Lifeguard auto zwaarbeschadigd op Ameland

Publicatie: zo 18 augustus 2019 17.26 uur

NES (AMELAND) - Een auto van de KNRM Lifeguard is dit weekeinde door vandalen zwaar beschadigd op Ameland. Het vandalisme vond zaterdagnacht plaats bij de strandovergang Nes. De KNRM laat weten dat de auto niet inzetbaar is totdat deze is gerepareerd. "Erg jammer want een auto is voor de lifeguards cruciaal voor het uitvoeren van een goede strandbewaking."

De KNRM heeft aangifte bij de politie gedaan en roept mogelijke getuigen op om zich te melden. Het vandalisme vond plaats tussen 24.00 uur en zondag 9.00 uur. De politie laat weten dat er in dezelfde nacht ook baldadigheden werden gepleegd bij strandpaviljoen 'Sjoerd'.