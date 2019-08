Veel gezelligheid rondom de paalzitters

Publicatie: vr 16 augustus 2019 19.35 uur

KOLLUM - Wie vrijdag benieuwd was hoe het met de 4 paalzitters zou gaan, ja hoor ze hebben de de eerste nacht allemaal gehaald! Vrijdagmorgen werd er koffie gedronken met Teake v/d Meer en hij speelde verschillende typetjes. Rondom de paalzitters was het gezellig druk.

’s Middags vanaf 13:00 uur was op de Voorstraat een braderie en op de Brede reed een rommelmarkt. Naast de vele kraampjes was er ook veel vermaak voor de kinderen zoals clown Marco en Minnie en Mickey Mouse. Thijs Meester en Carla de Bruine allebei met Kollumer roots gaven vrijdagmiddag prachtig optredens. Vrijdagavond zorgt de feestband “Gang is Alles” voor de gezelligheid.

